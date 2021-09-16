Народный депутат Олег Дунда (фракция «Слуга народа”) считает, что при легализации двойного гражданства в Украине необходимо ограничить украинским гражданам с паспортами РФ право избирать и быть избранными, а также занимать государственные должности.

Об этом он сообщил в эфире Апостроф TV.

«Пока мы находимся в состоянии гибридной войны с РФ, они временно лишаются права занимать должности, избирать и быть избранными», — сказал депутат.

Дунда отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства поданным им с коллегами на рассмотрение Верховной раде, уже содержится подобная норма.

«Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора», — сказал он.

По его словам, в международной практике есть подобные примера — Латвия, в которой в 90-х на уровне закона запретили лицам, принимавшим участие в деятельности Коммунистической партии после 1991, избираться в органы власти.

Он также добавил, что около 4 млн украинских граждан имеют гражданства других государств, из них около 2 млн имеют паспорта страны-агрессора.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает двойное гражданство в Украине, но из-за российской агрессии разрешить это непросто.

За первые 6 месяцев 2021 года гражданство России получили 184 385 граждан Украины. Одновременно с этим выдали 16 202 документов о виде на жительство для украинцев.