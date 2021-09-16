Ученые Университета Хьюстона (США) разработали интраназально вакцину от коронавируса. Препарат обеспечивает устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedicalxPress. "Мукозальных вакцинация может стимулировать как системный, так и мукозальный иммунитет и имеет то преимущество, что это неинвазивная процедура, подходит для иммунизации больших групп населения. Однако мукозальных вакцинация затруднена из-за отсутствия эффективной доставки антигена и необходимости в соответствующих адъювантов, которые могут стимулировать надежную иммунный ответ без токсичности ", — заявил Навин Варадараджан, профессор химической и биомолекулярной инженерии хьюстонского университета им. М. Д. Андерсона. Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек. Предварительно ученые протестировали способ с другими респираторными патогенами, готовность иммунитета к повторному заражению коронавируса требует адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких. Ученые заявляют, что назальная вакцина станет хорошим вариантом для справедливого распределения вакцин во всем мире. Ученые также сообщили, что каждый из компонентов препарата, белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING), стабильные более 11 месяцев и могут храниться и отправляться без условий заморозки.