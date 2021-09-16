В 2022 году при выходе на пенсию в 60 лет женщинам будут повышать пенсию на 9 процентов.

Как сообщает «Пенсионный курьер», соответствующее решение было принято 15 сентября во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2022 год.

«В 2022 году при выходе на пенсию в 60 лет женщинам устанавливаться повышение к пенсии в размере 9 процентов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что повышение сохранит соотношение в размерах пенсий женщин при наличии одинаковой продолжительности страхового стажа и заработка в 2022 году, который является переходным годом завершения повышение пенсионного возраста женщинам.

Кроме того, Кабмин определил приоритетным повышение пенсионных выплат лицам старшего возраста и дополнительно включил в 2022 году людей в возрасте от 70 до 75 лет в инициированную президентом Украины программу увеличения выплат этим гражданам. Принятое правительством постановление предусматривает установление с октября 2022 для 1,7 млн человек в возрасте от 70 до 75 лет ежемесячных доплат к пенсиям в размере до 300 грн (в пределах размера средней заработной платы (дохода) в Украине 2020 года).

Для лиц старше 70 лет при наличии длительного стажа работы (у мужчин — 35 лет, а у женщин — 30 лет) минимальная пенсионная выплата с октября 2022 составит 3000 грн.

При наличии стажа меньшей продолжительности минимальная пенсионная выплата для указанных лиц будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу и при наличии страхового стажа у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет будет составлять не менее 2500 гривен.

В результате принятия этого постановления дополнительные к пенсии ежемесячные выплаты будут получать более 4 млн пенсионеров старше 70 лет. (Март 2020 дополнительные выплаты 500 грн получают 1 400 000 человек старше 80 лет, с 1 октября 2021 начнутся такие выплаты в размере 400 грн для почти 1 млн пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет).

Напомним, результаты Глобального пенсионного индекса 2020 Mercer CFA Institute показывают, что пенсионерам лучше всего живется в Нидерландах, Дании и Израиле.