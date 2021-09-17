Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в приложении «Дия» услуги, которая позволит сгенерировать и распечатать COVID-сертификат.

Соответствующее заявление он сделал в эфире «Утро с Украиной».

Министр отметил, что команда разработчиков уже завершает работу над функцией, и все желающие смогут воспользоваться ею в конце сентября. Таким образом, получить цифровой COVID-сертификат смогут также те украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта или которые не имеют Дия.

Также это станет альтернативой для тех пользователей, которые до сих пор жалуются на технические трудности с получением сертификата в «Дии».

Он также добавил, что в конце сентября на портале можно будет сгенерировать только сертификат о вакцинации после получении двух доз. Впоследствии на сайте также появится и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Также министерство работает над разработкой сертификата вакцинации о частичной вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник V«. Причина: нарушения при производстве.

Всемирная организация здравоохранения высказалась о требовании паспорта вакцинации от коронавируса при путешествиях. Организация пока не поддерживает такую инициативу правительств стран.