СНБО введет санкции российских выборы во временно оккупированных РФ территорий. Также Украина пригрозила иностранцам за участие в них. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова во время брифинга. Украина вводить санкции против иностранцев, если те будут принимать участие в избирательном процессе в Госдуму в ОРДЛО и Крыму. "Кроме того, мы имеем желание предупредить всех иностранных граждан, желающих участвовать в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей, на территории Крыма, если они там появятся в качестве официальных наблюдателей, или каких-то других лиц во время выборов" — отметил Данилов. Украина, как заметил секретарь СНБО, игнорировать иммунитет иностранных лиц. "Независимо от того, будут ли они сенаторами, будут ли они какими-то другими должностными или иными лицами и иметь тот или иной иммунитет — они обязательно, мы предупреждаем, обязательно будут под санкциями нашей страны", — добавил Данилов. Также чиновник отметил, что сегодня в Украине есть информация о гражданах ряда стран, которые планируют выступить в роли наблюдателей на выборах во временно оккупированных территориях. "Мы располагаем информацией о некоторых граждан Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые хотят приехать в качестве наблюдателей на выборах на эту территорию. Я еще раз настаиваю, все они без исключения будут под санкциями нашей страны", — заявил секретарь СНБО.