В Украине появилось новое опасное увлечение среди подростков – сниффинг. Ради лайков в социальных сетях дети вдыхают опасный для здоровья газ для зажигалок и нюхают освежители воздуха. Уже есть первый смертельный случай.

Как сообщалось ранее, под Днепром подросток надышался газом из баллона, который они с друзьями купили в супермаркете, и умер за считанные минуты. Медики, прибывшие на место инцидента, уже не смогли спасти 15-летнего студента, и только констатировали смерть. Эксперимент ребята затеяли ради видео в TikTok.

Президент Всеукраинского союза парамедиков, врач скорой помощи Ярослав Вус в комментарии Обозревателю сообщил, что в последнее время среди подростков было популярно глотать подушечки с жидкостью для посудомоечных машин, но-шпу, а теперь они нюхают газ.

Вус отмечает, что на самом деле никакого кайфа от газа люди не получают: «Происходит спазм, наступает гипоксия и затуманивается сознание. Все это может привести к смерти».

Развлечение появилось не в Украине и смертельные случае фиксируют не только у нас. В начале сентября в России два мальчика 10 и 11 лет тоже надышались газом для зажигалок и попали в больницу, но их удалось спасти. А вот в феврале прошлого года в Австралии скончался 16-летний парень, который во время вечеринки у друзей вдохнул газ из баллона для барбекю. Медики не смогли его спасти.

Отметим, составляющими газа для зажигалок являются бутан и изобутан. Когда эта смесь попадает в легкие человека, то она замещает собой кислород. В результате у человека наступает гипоксия – нехватка кислорода. Даже небольшое количество такого газа может привести к смерти, а постоянное вдыхание небольших доз разрушает мозг.

В полтавской школе после занятий физкультуры умерла 10-летняя школьница. Ребенку стало плохо на уроке, а умерла она уже в больнице.