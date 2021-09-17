"Горячий" электромобиль Ioniq 5 N проходит тестовые испытания на гоночной трассе Нюрбургринг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на автомобильный портал Сагѕсоорѕ На первый взгляд новинка не слишком отличается от стандартной модели, но благодаря без камуфляжа, можно рассмотреть некоторые детали. Так, в Ioniq 5 N широкие колеса с шинами низкого профиля, вероятно Pirelli P Zero. Кроме того, заметны уменьшен дорожный просвет и расширенные колесные арки. Это первое поколение «заряженных» электромобилей корейской марки. Свойственные спорткарам с двигателями внутреннего сгорания большие решетки радиатора, большие воздухозаборники и большое количество выхлопных патрубков, здесь, скорее, является препятствием и могут существенно ухудшить аэродинамическое сопротивление. При этом, динамика для этого электрокара наверное на станет проблемой. Соплатформенной Kia EV6 GT, который оснащается двухомоторной силовой установкой с отдачей 577 л.с. и 740 Нм крутящего момента, ускоряется до сотни всего за 3,5 секунды. Насколько мощнее окажется Ioniq 5 N неизвестно, но в Hyundai утверждают, что платформа E-GMP способна выдержать более 600 сил. И вряд ли в этом аспекте уступят дочерней марки. Впрочем, есть вещи, которые не зависят от типа двигателя — подвеска и амортизаторы, обеспечивающие отточенную управляемость, аэродинамика и высокоэффективная тормозная система. Ожидается, что ioniq 5 N дебютирует в следующем году. Hyundai уже выпускает "горячие" версии i20, i30, i30 Fastback, Kona, Veloster и намерен расширить линейку моделей N и N-Line до 18-ти до конца 2022 года. Ранее сообщалось, что очередь на электромобиль Porsche Taycan растянулась на полгода. Производство не успевает за спросом.