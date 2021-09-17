Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По словам синоптика, каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть за 20 лет она вырастет почти на градус, а это очень много.

«И тогда, конечно, количество зимних дней будет резко уменьшаться, а еще лет через 10-20 их вообще станет очень мало при сохранении подобных тенденций в температуре воздуха», — рассказал Кульбида.

Однако делать прогноз относительно наступления зимы в этом году синоптик не спешит, объясняя это так:

«Зима может быть и раньше, и позже, а затем отступить и снова прийти. Поэтому делать такие долговременные прогнозы рискованно и не правильно, потому что можно дезинформировать людей».

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.