Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» с «Северным потоком-2«. По этой причине, он считает, что Киеву стоит договариваться с США и Евросоюзом, чтобы попасть в особенную категорию.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно «Северного потока-2″ не как подачку Германии, она там вообще не при чем. Это была тестовая пулька для России в контексте Китая», – сказал Климкин об экономических интересах США.

Также он отметил, что американский лидер Джо Байден поручил работать над тем, чтобы не оставить Украину в сложной энергетической ситуации. Речь идет о сохранении транзита газа, что является «красной линией».

«Поэтому нам нужно договариваться с США и Еврокомиссией, чтобы нас внесли в особую категорию в случае энергетической опасности и тех, кому будут помогать. И договориться, как именно будут помогать», – подчеркнул Климкин.

https://www.youtube.com/watch?v=wT18zvXQ-Ko

Напомним, 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток-2». А Bloomberg сообщал, что «Газпром» планирует начать поставки газа в Германию по первой нитке «Северного потока-2» уже с 1 октября.

Как мы уже рассказывали ранее, президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций против России, если «Северный поток-2» создаст опасную ситуацию для Украины.