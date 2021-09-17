Сальма Хаейк решила напомнить всем, кто королева красной дорожки любого мероприятия. И Met Gala, в частности. Звезда запостила в своем блоге несколько фото, на которых предстала в роскошных вечерних образах. Сальма Хаейк позирует в платьях прошлогодних мероприятий, так как в этом году на Met Gala она не появилась. Актриса, которая недавно отметила 55-летие на райских островах, решила напомнить, что светские выходы — это ее. Она выглядит своих вечерних эффектных нарядах, словно королева из сказки или богиня. По крайней мере, именно так считают ее многочисленные фоловеры. В подборку звезда также добавила фото с мужем — французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, а также с подругой Пенелопой Крус и другими коллегами. Пост получился праздничный и торжественный. И Сальма заслуженно собрала массу лайков и восторженных отзывов.

Сальма Хайек на светских мероприятиях (фото: instagram.com/salmahayek) Напомним, актриса всегда удивляет поклонников своим молодым внешним видом. По словам Хайек, она не прибегала к пластике, а просто грамотно ухаживает за собой.