Винница стала лидером среди украинских городов по уровню удовлетворенности жителей услугами и комфортом, которые им обеспечивает местная власть.

Об этом свидетельствуют результаты Украинского муниципального опроса 2021, проведенного Международным республиканским институтом, пишет НВ.

Также в тройке лидеров Луцк и Ивано-Франковск.

На лидерство 370-тысячной Винницы в рейтинге украинских городов повлиял мощный IT-кластер, в котором работают тысячи разработчиков и инженеров, а также высокая трудовая мобильность благодаря поезду Интерсити, который регулярно курсирует в Киев.

Как сообщалось ранее, 40% украинцев готовы переехать из Украины в другую страну при наличии возможности. При этом, большинство — 54%, не готовы к такому шагу, а еще 6% — не определились.

Под Винницей 41-летний мужчина убил 37-летнюю женщину на первом свидании — он нанес ей около 7 ударов ножом в область сердца и легких.