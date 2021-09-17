В Украину с севера прорвался холодный воздух, практически одновременно в большинстве областей снизилась температура воздуха. Резкое похолодание сопровождается еще и усилением ветра. Однако уже с 18 сентября начинает господствовать антициклон под названием «Rodegang».

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, новейшим прогнозом погоды поделилась в Facebook известный синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, уже со вторника солнце начнет гнать столбик термометра вверх — дневная температура воздуха в среду-пятницу достигнет + 24 + 28 градусов.

«Всю ближайшую неделю в Украине будет гостить антициклон. Везде будет сухо, ясно и солнечно. Следующее похолодание, гораздо существеннее, ожидается с 23 сентября», — комментировала Диденко.Прогноз погоды на 18 сентября

По словам синоптика, будет еще прохладно — ночью +9 + 14 градусов, а в Харьковской и Сумской областях даже местами + 7 + 9 градусов. Днем в среднем по Украине ожидается температура + 19 + 24 градуса, на Западе + 23 + 26 градусов.

В Киеве будет солнечно. Столбик термометра днем поднимется до отметок +22 +23 градусов. Прогноз по городам

Ужгород – +25…+27

Львов – +24…+26

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +24…+26

Ровно – +23…+25

Житомир – +22…+24

Винница – +23…+25

Одесса – +21…+23

Николаев – +22…+24

Херсон – +22…+24

Симферополь – +22…+24

Кропивницкий – +22…+24

Черкассы – +22…+24

Чернигов – +22…+24

Сумы – +21…+23

Полтава – +22…+24

Днепр – +22…+24

Запорожье +22…+24

Донецк – +21…+23

Луганск – +21…+23

Харьков – +22…+24

Киев – +22…+24В субботу, 18 сентября, холодные дожди придут на Запад, а в воскресенье, 19 сентября, похолодание распространится на всю Украину.