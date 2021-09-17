Погода в Украине на выходных будет испорчена дождями и похолоданием.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие выходные сухая и теплая погода сохранится только на крайнем востоке.

18 сентября кроме крайнего востока прогнозируются умеренные дожди, местами грозы. Ночью в большинстве западных и северных областей, а днем местами в центральных, южных и северо-восточных областях значительные дожди. При этом ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 10-17 градусов. Днем в западных и северных областях 12-19, на остальной территории 18-23, в Одесской области и в Крыму 22-27; на высокогорье Карпат на протяжении суток 4-9тепла.

В Киеве в ночь на субботу сильный, а днем умеренный дождь. Температура ночью 14-16, днем 17-19 градусов.

19 сентября в Украине также прогнозируются дожди. Только в Черниговской, Запорожской и Херсонской областях без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях днем 6-11; в южной части 19-24; на остальной территории 16-21 градусов.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура днем 14-16 градусов.

Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.