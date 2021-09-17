В госбюджете-2022 заложено увеличение финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с прошлым годом. Эти средства планируется направить на повышение денежного довольствия военнослужащих, решение вопроса с жильем для ветеранов и новые образцы вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова. "Президентом (Владимиром Зеленским — ред.) Было принято решение об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом. Если у нас в 2021 году сектор финансировался с позиции 5,93, то она будет увеличена в 2022 году до 5,95 от ВВП страны. Это составит 319 400 000 000 гривен ", — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО. По его словам, в первую очередь эти деньги пойдут на увеличение денежного обеспечения военных. Кроме того, планируется закрыть вопрос с жильем для ветеранов. Кроме этого в бюджете на следующий год предусмотрено увеличение финансирования украинских ракетных программ и другого новейшего вооружения, а также развитие военно-морских сил Украины.