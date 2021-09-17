Украинский пловец-паралимпиец Максим Крипак, который на Играх в Токио завоевал пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, удостоен звания Героя Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Крипак получил это звание за «проявленную самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины».

Зеленский также наградил орденом «За заслуги» I степени тренеров выдающегося паралимпийца — Геннадия Вдовиченко и Василия Кеке. Также награды получили все чемпионы и призеры Паралимпиады, их тренеры и руководители миссии национальной паралимпийской команды. Ордена «За заслуги» получили пловцы Евгений Богодайко, Денис Дубров, Елизавета Мерешко, Анна Стеценко, Виктор Смирнов, легкоатлетка Мария Помазан, чемпион по параканоэ Сергей Емельянов, чемпион по гребле Роман Полянский и другие.

Напомним, Максим Крипак стал самым титулованным украинским спортсменом не только на XVI летней Паралимпиаде в Токио, но и за всю историю участия Украины в Паралимпийских Играх. Всего из Токио украинские паралимпийцы привезли 98 наград: 24 золотые медали, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Украинец Даниил Болдырев стал чемпионом мира по лазанию на скорость. Соревнования проходили в Москве.