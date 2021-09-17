Погода в Украине 18 сентября будет преимущественно пасмурной и дождливой.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура воздуха сегодня существенно опустилась. На западе, в центре и в северных регионах температура воздуха не поднимется выше 14-15 градусов. На востоке в среднем 12-17 градусов. На юге традиционно теплее: 19-24 градуса.

При этом осадков не будет только в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Кропивницком и Крыму. На остальной территории страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Кроме того, 18 сентября ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с. До 20 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что 18 сентября Украина окажется между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz, это чревато сильным ветром и дождем.

Напомним, синоптики прогнозируют, что зима в Европе (январь-февраль 2021 года) будет самой холодной за последние 30 лет.