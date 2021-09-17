В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 17 сентября — часть страны охватят дожди с грозами.

По информации синоптиков, 17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях сильные дожди (I уровень опасности, желтый), в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). 17 сентября в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Воздух прогреется до 17-21 градуса на западе, в центре 18-21, на севере 14-17, на востоке до 24, на юге до 26 градусов.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.