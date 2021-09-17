Тренч давно перестал быть элементом чисто классического стиля в одежде. Сегодня его можно носить по-разному, например, со спортивными вещами — поэтому не бойтесь создавать с ним различные луга. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова. Главный герой осенних сведений — тренч. Полет фантазии и свобода мысли в fashion-сфере в настоящее время позволяют носить его не только в классических женственных комплектах, но и спортивно-расслабленных.

Тренч-оверсайз (фото: instagram.com/josefinehj) Топ идей, как носить тренч этой осенью Со спортивными вещами, не стоит бояться експериментив. С джинсами и броги или, если еще тепло и погода позволяет, с босоножками. С юбкой-миди, платьями, отлично подойдет высокий каблук. С классическими брюками и кроссовками. С леггинсами, тельняшкой и даже с накинутым сверху свитером.

Как носить тренч этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb) Ранее стилист показала наиболее выигрышные цветовые схемы на осень.