Финалист первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» и известный шеф-повар Алик Мкртчян прокомментировал скоропостижную смерть участницы третьего сезона кулинарного шоу Стеллы Клименко.

В комментарии Обозревателю он подчеркнул, что Клименко переболела COVID-19 в середине лета. По его словам, болезнь она перенесла нормально, без таких осложнений, от которых могла бы умереть.

«Это не коронавирус сто процентов. Она заболела еще в июле – в начале августа. Нормально перенесла болезнь, не до такой степени, чтобы у нее через столько времени остановилось сердце, нет», – говорит Алик.

Он также добавил, что Клименко поехала в отпуск, поскольку очень нуждалась в отдыхе. Стелла была «на пределе» из-за сложной и нервной работы. Мкртчян отметил, что девушка всегда была очень активной и постоянно была в стрессе:

«У нас ненормированный рабочий график. Повара работают всегда с «горячими» процессами, пламенем, плитой и так далее. Тем более, она достаточно хрупкая девушка».

Кроме того, финалист кулинарного проекта рассказал, что съемки в шоу «МастерШеф. Профессионалы» тоже были непростыми. По его словам, некоторые участники не выдерживали напряженного графика.

«Да, это всегда очень стрессово. У нас не выдерживали люди. Она тоже раньше покинула проект, потому что заболела», – заявил он.

Алик также рассказал, какой ему запомнилась Стелла. По его словам, она была прекрасным человеком:

«Она очень жизнерадостная, очень открытая, очень честная, отзывчивая. Всегда была готова прийти на помощь, была щедрая на знания, делилась своим опытом».

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