Украинская фармацевтическая компания "Дарница" добилась признания своей торговой марки "Корвалол-Дарница" хорошо известной в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в бюллетене Украинского патентного ведомства. Так, по итогам судебного разбирательства о защите прав интеллектуальной собственности сведения о данной торговой марки внесены в Реестр хорошо известных знаков государственного предприятия "Украинский институт промышленной собственности". Информация об этом опубликована в бюллетене Государственного патентного ведомства. Судебный процесс, завершившийся победой "Дарницы", начался в 2020 году, когда компания обратилась в суд с иском о запрете неправомерного использования ТМ "Корвалол-Дарница". Чтобы в дальнейшем снизить риск нарушения своих прав, «Дарница» также заявила исковое требование о признании этой торговой марки хорошо известной в Украине. Одна из главных особенностей такого статуса заключается в том, что недобросовестным конкурентам производителя становится сложнее зарегистрировать или использовать похожую торговую марку. На стадии апелляции в качестве оппонента "Дарницы" выступала компания "Фармак", которая также производит препарат корвалол. Однако в мае текущего года вторая инстанция поддержала позицию "Дарницы" и подтвердила, что компания действует исключительно в рамках защиты своих прав. Представители АО "Фармак" неоднократно разными способами пытались приостановить исполнение решения о признании "Корвалол-Дарница" хорошо известным брендом. Однако данное решение все же вступило в силу, что и отражено в бюллетене "Укрпатента". Спор по поводу "корвалола" между АО "Фармак" и фармкомпанией "Дарница" длится уже около 17 лет. Предприятие "Фармак" унаследовало мощности и технологию производства этого препарата от советского завода им. Ломоносова и претендует на установление исключительного права на производство корвалола. Однако на самом деле на территории бывшего СССР "Корвалол" выпускали не менее 70 заводов, а в странах постсоветского пространства этот препарат кроме Украины производят многочисленные фармкомпании РФ, Беларуси и других бывших союзных республик. В 2011 году "Фармак" окончательно проиграл судебный спор за исключительные права на "Корвалол" во всех инстанциях. Но в 2017-м выдвинул ходатайство о признании общеизвестным знака "Корвалол Corvalolum". Апелляционная палата Минэкономразвития приняла соответствующее решение, однако "Дарница" направила иск о его отмене, который также был удовлетворен в 2019 году. В 2020 году Верховный суд направил дело, касающееся знака "Корвалол Corvalolum", на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Палата ВС увидела процессуальные нарушения в работе Хозяйственного и Северного апелляционного судов Киева. Сейчас в реестре хорошо известных знаков находятся обе версии корвалола.