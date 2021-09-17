Появились подробности трагедии, которая разыгралась в Сумской области, где Сергей Белый убил своего маленького сына. По его словам, таким образом он отомстил малышу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В местной полиции рассказали, что мужчина мог иметь некоторые расстройства психики: «По словам матери, мужчина имел определенные психические расстройства и поэтому она очень волновалась за ребенка». При этом документов, которые бы подтверждали его психические расстройства, нет.

Соседи говорят, что мальчик был из многодетной семьи. Двое старших детей – от предыдущего брака матери, а двое младших – от нынешнего мужа. Несколько лет назад женщина уже потеряла одного ребенка- ее 10-летний сын утонул на ее глазах. Эта трагедия и свела ее с Белым.

Местные жители также говорят, что семья была нормальной, мужчина любил детей.

Однако, как оказалось, мужчина планировал это убийство. Белый утверждает, что год назад хотел вывезти и оставить мальчика: «Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову».

https://www.youtube.com/watch?v=upASbGMvTEY

Шестилетний мальчик оказался в реанимации после падения на него футбольных ворот в частной харьковской школе.

В Днепропетровской области в больнице скончался годовалый ребенок, которого отравила собственная мать. Женщина решила покончить с собой и ввела неизвестный препарат себе и малышу.

