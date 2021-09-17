Украина ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России. Ограничения были введены при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. "Сегодня были введены санкции против первых людей. Семь должностных лиц, непосредственно причастны. Сотрудники ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального. Они попали под санкции", — заявил Данилов. Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа 2020. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления. Через два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "новичок".