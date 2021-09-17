В Днепре неизвестные сравняли с землей кладбище для животных. В частности, ранее там были памятники и могилы, а сейчас из земли торчат останки животных. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х * Днепр". Так, инцидент произошел на кладбище животных на улице Заболотного. Там раньше были памятники и могилы, а сейчас неизвестные разрушили кладбище. Сейчас там полуразложившиеся останки домашних любимцев торчат из земли. "Снесли зоокладовище. Все памятники и могилы сравняли с землей. Работники как всегда ничего не знают и только выполняют свою работу", — написали в соцсети.

Разрушили кладбище животных в Днепре (фото: t.me/hyevuy_dnepr) В комментариях пользователи отреагировали на увиденное. Лучше бы на самом кладбище порядок привели. Горы мусора и когда спиливают деревья, так наоборот разбрасывают на могилы и уродуют памятники, кресты, ограды; Какой кошмар! Чем оно им мешало; Сдается мне, что скоро организуется официальное кладбище домашних животных в Днепре. Где можно будет все сделать официально, правда с конским ценником; Постройте крематорий для животных; Зачем такое делать, в чем виноваты животные. Ранее мы сообщали, что в Киеве группа школьников уничтожала детская площадка. Также мы писали, что в Киеве вандалы уничтожили стеклянный мост.