В воскресенье, 19 сентября, в Киеве пройдет "Марш равенства". Столичная полиция и Нацгвардия переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева. Мероприятие пройдет в центральной части столицы — возле парка имени Тараса Шевченко. По данным организаторов, в Марше примут участие в 10 000 человек. В день проведения "Марша равенства" в Киеве ограничат доступ к улицам, где будет проходить мероприятие. Как отметили в столичной полиции, такая мера вводится исключительно для обеспечения общественного порядка. "Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом", — заявил начальник полиции Киева Иван Выговский. Отмечается, что к охране порядка в месте проведения марша будут привлечены взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Также в усиленном режиме будут нести службу наряды полиции. Правоохранители обратились к жителям и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к введенным ограничениям и заранее выбирать маршруты с учетом перекрытых улиц.