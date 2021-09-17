В Киеве в школу зашел злоумышленник, назвался фотографом и заставил ребенка раздеться. Педофила пытались поймать, но человек успел убежать, и сейчас его местонахождение неизвестно. Как выглядит подозреваемый, объявленный полицией в розыск — читайте в материале ниже. Инцидент произошел в школе №147 на проспекте Лесном, 17В (Лесной массив, Деснянский район столицы). По словам директора учебного заведения, 15 сентября утром на территорию школы в женский туалет зашел мужчина, который сказал детям, что он фотограф, и якобы ищет моделей для съемки. Так извращенец заставил обманом раздеться малолетнего ребенка. Когда об этом узнали работники школы, то бросились задерживать педофила, но не догнали. После этого руководство школы обратилось в милицию, а также разослало информацию о событии и фото мужчины, который аргументировано подозревается в совершении преступления, по всем педканалах массива. Так, злоумышленник мог / может осуществить и другие визиты в школы. Разыскиваемый — 49-летний киевлянин Дмитрий Александрович Бубырь проживающий на улице Маршала Жукова на Лесном массиве.

В Киеве разыскивают педофила (фото: скрин) Полиция просит киевлян в случае выявления гражданина немедленно сообщить об этом правоохранителям по телефону "102" или "067 247 7980". Сведения о событии внесены в Едрей, начато производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса. Напомним, буквально на днях в Киеве 32-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой, с которой познакомился на улице. Также сообщалось, что в конце августа в детской поликлинике Киева на маленькую девочку напал педофил, заперся с ней в кабинке туалета, заставил частично раздеться и снимал все это на камеру мобильного телефона.