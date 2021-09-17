В Кривом Роге 17 сентября прогремел взрыв в высотке, расположенной на улице Мухиной.

Как сообщает Первый городской, местная жительница позвонила в службу спасения в районе 10:15. По ее словам, в жилом доме прогремел взрыв, а ударной волной выбило оконную раму.

В помещении в момент взрыва находился 52-летний мужчина с внуками. А в соседней квартире в помощи нуждался 10-летний мальчик. Ребенок сообщила, что помещение наполнилось дымом, а выйти самому он не имеет возможности. Спасатели открыли входную дверь, и используя кислородную маску вывели ребенка на свежий воздух. Пострадавший мужчина из первой квартиры также надышался дымом, но от госпитализации отказался.

Что именно взорвалось в квартире, пока не известно.

Напомним, причиной взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли два человека, стало самодельное взрывное устройство, которое установили в авто.