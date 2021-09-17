В Одессе в одном из маршрутных такси во время движения выпало лобовое стекло. В результате пассажирам пришлось искать другой транспорт. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х * Харьков". Так, инцидент произошел сегодня, 17 сентября в маршрутном такси №175. В частности, когда в Одессе в очередной раз повышали цены на проезд в общественном транспорте, то власть обвиняют в том, что за большие средств проезд качественнее не стал. На ходу в нее просто отпало лобовое стекло. Поэтому поездку пассажирам пришлось приостановить и искать другой способ добраться точки назначения.

В маршрутки отвалилось лобовое стекло (t.me/c) В комментариях пользователи с иронией отнеслись к инциденту. Я в ней ехала. Сказать, что водитель был поражен это ничего не сказать; Для того, чтобы ничего не отпадала, видимо, нужно 15 грн платить; Шок! Как такое возможно; Когда уже эти маршрутки заменят; Вместо кондиционера. С ветерком; Через 2-3 часа снова будет ездить. Ранее мы сообщали, что в Николаеве пассажиры маршрутки избили дальнобойщика. Мы также писали, что в Запорожье маршрутчик набросился на пенсионера, избил и обругал мужчины.