С 1 октября в Словении все государственные служащие должны будут пройти вакцинацию или вылечиться от коронавируса. В стране фиксируется один из самых низких уровней прививки в ЕС. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Введение обязательной вакцинации коснется около 31 000 человек. В случае отказа — они могут потерять работу.

"Я рассчитываю на осведомленность сотрудников и надеюсь, что увольнений не будет", — заявил министр государственного управления Бостан Коритник.

Сегодня в стране вакцинировано лишь 45% среди всего населения, что является одним из самых низких уровней в Европейском союзе.

Повышение числа случаев заражения заставляет правительство вводить новые меры, чтобы предотвратить распространение вируса.