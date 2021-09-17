COVID-19 не единственная эпидемия, которая накрывает Украину, совсем скоро мы столкнемся с 4 штаммами гриппа.

В этом году в Украине ожидают такие штаммы: Виктория, Камбоджа, Вашингтон и Пхукет. В Минздраве говорят, что больной может заразить до сотни человек в день.

Отметим, в прошлом году эпидемиологический сезон оказался не таким страшным, поскольку COVID-19 перекрыл грипп — количество больных даже не достигло эпидемиологического порога. Что будет в этом году еще неизвестно.

Несмотря на это, врачи говорят, что вакцинироваться против гриппа все-таки необходимо, поскольку люди могут одновременно болеть и COVID и гриппом.

Напомним, вакцина от COVID-19 не спасет вас от гриппа, также как вакцина от гриппа не убережет от коронавирусной инфекции.

В Украине зафиксировано 6624 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).