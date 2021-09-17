В Российской Федерации началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ее производят на мощностях фармацевтической компании "Р-Фарм". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "В России уже производятся иностранные вакцины. На" Р-Фарм "(вакцина производства, — ред.) AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", — заявил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Отметим, Украина получала вакцину AstraZeneca индийского и южнокорейского производства. Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. По его словам, украинская сторона до конца года будет понимать, как наладить производство. В то же время украинское фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерен запустить производство вакцины CoronaVac в Харькове в 2022 году.