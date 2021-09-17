Украина может обвинить Россию в нарушении Минских соглашений из-за участия в выборах в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» военный эксперт Олег Жданов.

«У нас есть шанс обвинить Российскую Федерацию в срыве минских договоренностей, потому что там не предусмотрено присутствие российских дипломатических структур для того, чтобы была возможность организовать выборы якобы для граждан Российской Федерации. Это по минским договоренностям признано зоной конфликта, правда, не признано, какого. И там прописано, что на всей территории присутствуют иностранные войска. То есть там проводить любые политические мероприятия просто нет возможности», — объяснил военный эксперт.

Как сообщалось ранее, в России стартовали выборы в Государственную думу и уже есть нарушения — избирательные участки открылись в Крыму, а людей из оккупированных районов Донбасса везут голосовать в Ростовскую область.

Накануне Европейский парламент рекомендовал не признавать парламентские выборы в России, если они пройдут с нарушениями. При этом Россию европейские депутаты назвали крупнейшим вызовом для европейской безопасности и призвали поддержать Украину. В Европарламенте дали понять, что ЕС разделяет российский народ и режим Путина. Российскую власть назвали «застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов».

МИД Франции сообщил, что страна не признает законность организации, проведения голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма, поскольку эти территории незаконно оккупированы Россией.