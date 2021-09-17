На выборах в Государственную думу России не пустили наблюдателей на участки, где голосуют жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет об участках в Ростовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую газету". Сообщается, что наблюдателей вообще не пустили на приграничные территории Ростовской области, где организовано голосуют жители оккупированного Донбасса. Это объясняется конфликтом "Закона о выборах" законодательству о пограничные зоны. В одном из таких районов — Тарасовском — явка составила 30% уже к 12:00 Напомним, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открыли почти 400 информационных центров. А сегодня утром для голосования на территории России началось массовое подвоз жителей ОРДЛО на автобусах.