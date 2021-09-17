В Украине зафиксировано 6624 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфл».

Вчера были госпитализированы 1568 человек, умерли — 99, выздоровели — 1914.

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник V«. Причина: нарушения при производстве.

Всемирная организация здравоохранения высказалась о требовании паспорта вакцинации от коронавируса при путешествиях. Организация пока не поддерживает такую инициативу правительств стран.