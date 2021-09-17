Группа из более 40 депутатов Европарламента требует от Еврокомиссии срочного расследования деятельности российского "Газпрома". Евродепутаты обвиняют монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже с целью получить согласие на эксплуатацию "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио". Евродепутаты направили соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Вестагер, которая ответственна за конкуренцию, и уполномоченному по вопросам энергетики Кадри Симсон. Политики подчеркивают, что необходимо срочно начать расследование умышленных манипуляций "Газпрома" на рынке и нарушение евросоюзных правил конкуренции. Речь идет об ограничении поставок российского газа в Европу и повышение цен, что, по мнению депутатов, приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей. "Это вызывает подозрения, что" Газпром "намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить" Северный поток-2 ", несмотря на ее несоответствие нормам ЕС", — подчеркнула группа депутатов Европарламента. Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено, но для того, чтобы его запустить, нужна сертификация и утверждение Европейской комиссии. РБК-Украина писало, что это может занять до двух месяцев, но процедуру могут и продолжить.