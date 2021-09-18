Боевики семь раз нарушали режим тишины в Донбассе. Ранены двое украинских военных. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС. Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра. В направлении Павлополь российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. С начала суток 18 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.