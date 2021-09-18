Сегодня, 18 сентября в Киеве перекроют движение транспорта. Причиной тому является проведение спортивного марафона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. Так, с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет ограничено движение автотранспорта на Контрактовой площади. График перекрытия движения 18-19 сентября: ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) — с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября; ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) — с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября; ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) — с 5:00 18 сентября до 22:00 19 вересня.График перекрытия движения 19 сентября: ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:30; Боричев спуск — с 07:00 до 13:30; ул. Игоревская — с 07:00 до 13:30; ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) — с 07:00 до 13:30; ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00; Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) — с 07:00 до 13:30; Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00; Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00; ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00 Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) — с 07:00 до 11:00; ул. Трухановская — с 07:00 до 12:00; Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 11:00; Мост Метро — с 07:00 до 10:00; поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 11:00. Кроме того, по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта. Об их изменениях КГГА сообщит дополнительно.