В субботу, 25 сентября, состоится бой между Александром Усиком и Джошуа. Спортсмены будут соревноваться сразу за четыре чемпионских титула WBA, WBO, IBF и IBO, которыми сейчас владеет англичанин. У кого больше шансов на победу в этом супер ожидаемому поединка — в комментарии Styler рассказал опытный комментатор MEGOGO Владимир кобелька. За счет чего Усик победит Джошуа? 25 сентября нас ждет супер вечер, который мы все так долго ждали. Однако довольно-таки трудно прогнозировать этот бой, говорит комментатор, поскольку встречаться абсолютно равные соперники.

Владимир кобелька и Александр Усик (из личного архива комментатора) "Единственное, могу больше рассказать об Александре Усика, ведь я давно комментирую его бои, знаю его тактику. Кроме того, у меня была уникальная возможность лично потренироваться с Александром. Это были очень тяжелые 26 недель у тренера общефизической подготовки по системе кросфит Валентина Владимировича Литвинчука . Но за это время я больше узнал об Александре ", — рассказывает кобелька. По словам эксперта, Усик всегда приходил с улыбкой, заряжал и мотивировал всех вокруг. "Сколько бы тренер не говорил повторять конкретное упражнение, Александр делал всегда больше. В один момент, нагрузка была пиковым, а вот настроение Усика никогда не менялся. Напротив, он раньше всех приезжал и дольше задерживался в зале. Хотя на тот момент еще даже не был подписан контракт с Энтони Джошуа. За эти 26 недель я понял, атлет Александр Усик, который показал не только силу мышц, но и силу характера ", — отмечает комментатор.

Владимир кобелька и Александр Усик (из личного архива комментатора) "Уверенно могу сказать, что Александр Усик лучший в тяжелом весе в плане ног. Точно также могу сказать о его боксерский IQ. Саша действует внутри ринга, как шахматист. Он понимает силу удара соперника, просчитывает наперед ходы, знает, что не надо подставляться и даже давать намека на шанс сопернику. Бокс — это не только кулаки и ноги, поэтому важно, в какой психологической форме будет Усик. его нынешний психолог Андрей Борисович Колосов очень правильно подведет к этому поединку, как и вся его команда. Думаю, вы заметили, что в последнее время от Александра вообще нет никаких новостей и комментариев. Сейчас его полностью предохраняет команда и психологически готовит к важному поединку ", — говорит специалист. А вот о Джошуа Владимиру сложно говорить, ведь он замечал только то, что видят другие через соцсети и YouTube-канал. "Точно могу сказать, что он пидсушився и убрал мышечную массу. Он уменьшил свои габариты, чтобы быть более мобильным и подвижным на ринге", — обращает внимание спортивный эксперт. Поэтому бой ожидается равным. "Думаю, что с первого раунда Александр покажет свою красоту работы ног. Ни на секунду ему нельзя останавливаться, ведь все мы знаем мощь Джошуа по предварительным поединками. Так, Энтони проигрывал, но это была его единственная поражение. Мне кажется, что Александр действовать исходя из того, насколько он будет готов в плане физики. Первые шесть раундов он попытается измотать Джошуа и ближе к 8-9-го мы увидим тяжелые удары. Интересно посмотреть, как себя поведет Джошуа, когда ему не будет хватать воздуха (начнет задыхаться) от того темпа, который предложит ему Усик. Думаю, бой пройдет всю дистанцию, возможно, с нокдаун. И надеюсь, на победу Александра Усика в 12-раундах ", — дал прогноз кобелька.

Владимир кобелька и Александр Усик (из личного архива комментатора) Где и как смотреть бой Усик — Джошуа Долгожданный бой Усика против Джошуа будет проходить в Лондоне, а смотреть его можно будет в прямом эфире на MEGOGO по популярным форматом Pay-per-view (плата за просмотр). Таким образом, каждый желающий, даже при отсутствии подписки на MEGOGO, будет возможность для просмотра. Стоимость для подписчиков "Максимальная" и "Спорт" составит 29 грн, для пользователей других подписок — 49 грн. Для всех желающих, у которых нет подписки — 49 грн накануне события, в день боя — 99 грн (скидка на предзаказ не будет действовать с устройств на базе iOS и Android). Напомним, что в своем последнем поединке, который состоялся еще 1 ноября 2020-му, Александр Усик единогласным решением судей победил Дерека Чисору. Читайте также о том, почему 13-летнюю украинку называют будущим мирового бокса.