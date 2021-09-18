Целлюлит — проблема внутренняя, а не внешняя. Поэтому и решать мы ее будем изнутри. Эксперт по похудению и правильному питанию, нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина поделилась в Instagram пошаговым планом, как же избавиться от «апельсиновой корки». 1. Переполненные жиром адипоциты (жировые клетки) надо уменьшить. Разрослись они в результате несбалансированности рациона — переедание, нерегулярного питания, недостатка одних нутриентов и избытка других. ⠀ Чтобы организм начал расходовать жировые запасы, ему нужно давать энергии (калорий) меньше, чем он тратит. Это означает, что в вашем рационе должен появиться небольшой дефицит — 20% от вашей нормы. ⠀ Если вы будете голодать, организм недополучит питательных веществ, "объявит чрезвычайное положение" и перейдет в режим сбережения и накопления. И отложенный жир тратиться не будет. ⠀ Плюс поступления БЖУ нужно привести к балансу. Чтобы даже при дефиците калорий организму хватало материалов на все его процессы. ⠀ 2. Необходимо вернуть в проблемную зону хороший кровоток для снабжения клеток питательными веществами и лимфоток для отвода продуктов распада. И запустить жиросжигания. ⠀ Для этого нужна работа сердца (гонит кровь), мышц (гонят лимфу), дыхательной системы (дает кислород для окисления жиров). Ничего лучшего физических нагрузок пока не придумали. Нужны общие тренировки и локальные — на проблемную зону.

⠀ Иллюстративное фото (pexels.com) 3. Досмотровые процедуры — массажи сухой щеткой, банками, руками, обертывания, маски — это прекрасное подспорье при условии, что выполнены два предыдущих пункта. Это поддержка снаружи того процесса, который уже идет изнутри. Напомним, ранее эксперт рассказала, как правильно ухаживать за осветленными волосами.