Китай объявил о проведении военно-морских и воздушных учений в районах северо-западнее Тайваня. Учения пройдут во второй раз за месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Причиной новых учений Китая стал проход через Тайваньский пролив ракетного эсминца США. "Боевые корабли, самолеты раннего предупреждения и бомбардировщики были среди сил, которые присоединились к учениям" для повышения комплексного оперативного потенциала "на территории к юго-западу от Тайваня", — цитирует издание заявление прессекретар Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая. КНР возмущена за того, что участились случаи появления американских кораблей в указанных водах и рассматривает их как провокацию. В связи с тем, что случилось Китай обвинил США в создании дестабилизирующего фактора в Тайваньском проливе.