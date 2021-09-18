Сегодня, 18 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в десяти регионах страны превышен показатель динамик госпитализаций больных коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные МЗ. Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях: Винницкой — 66,3% Днепропетровской — 69,0% Закарпатской — 65,9% Луганской — 71,5% Львовской — 68,6% Николаевской — 105,1% Ровенской области — 82,5% Сумской — 56,7% Харьковской — 59,0% Хмельницкой — 51,3% Ранее сообщалось, что в Украине второй день подряд более 6000 новых COVID-случаев в сутки.