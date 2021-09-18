Ксения Мишина застает теряться поклонников в догадках — раз она с Александром Эллерт, или пара разбежалась. Актриса пришла на пост-шоу проекта "Холостячка-2", которое транслировалось на канале СТБ сразу после выхода в эфир первого выпуска нового сезона самого романтичного реалити страны. В студии актриса рассказала, как складывались его отношения с избранником Александром Эллерт после шоу и как обстоят дела у пары сейчас, ведь вокруг влюбленных ходит немало слухов. Так, летом Мишина заявила, что рассталась с автором "Квартала 95" и назвала такое решение окончательным. Так, по словам звезды "Крепостной", им с Александром было сложно скрывать свой роман от любопытных. Пара съехалась на пятый день после окончания съемок и много времени проводила вместе.

Экс- "холостячка" Ксения и новая героиня реалити Злата Огневич встретились в студии пост-шоу (фото: instagram.com.zlata ognevich) "Мы начали с Сашей жить вместе на пятый день после проекта. Были определенные трудности, никуда нельзя было ходить вместе … Мы даже ездили различными лифтами", — вспомнила актриса. Ксения призналась, как однажды по неосторожности все же сдала себя и любимого. Так, она записывали "Сторис" для Instagram с авто Эллерт, где есть узнаваемые красные ремни. Особенно прозорливые поклонники сразу же обратили внимание на эту яркую деталь и рассекретили выбор Мишиной. Также Ксения призналась, как обстоят дела у пары сейчас. Оказалось, что влюбленных настиг кризис отношений, но они работают над этим. "Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис — это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше — я пока не знаю", — призналась экс холостячка. Напомним, что ранее Александра Эллерт и Ксению Мишину застукали на свадьбе коллег актрисы. Звезда "Крепостной" даже поймала букет невесты.