Правительство Латвии изменил правила въезда на территорию страны для граждан Украины с 18 сентября. Поскольку латвийские власти внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Латвии. Теперь въезд в Латвию без уважительной причины ограничен. В частности, въезд, в том числе с целью туризма, разрешен только Украинской, которые имеют covid-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют covid-сертификаты, полученные в мобильном приложении "действие" с QR- кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID в Латвии. При наличии документа не нужно будет проходить 10-дневную самоизоляцию и проходить тестирование на COVID перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию. Перед прибытием в страну также необходимо будет заполнить анкету на сайте covidpass.lv.