В пятницу, 17 сентября, на канале СТБ стартовало самое романтичное шоу страны "Холостячка-2" главной героиней которого стала Злата Огневич. Певица уже успела раскрыть некоторые нюансы но по-прежнему в тайне держит свой новый статус — свободная она или все же нашла того же. А пока поклонник реалити смогли оценить претендентов на руку и сердце артистки. Фото и видео уже "всплыли" на официальных страницах канала и реалити в Instagram. Злата встретила участников в одновременно смелом и роскошном наряде — расшитое золотом платье-мини телесного оттенка с оригинально оформленным подолом и декольте. Наряд она дополнила длинной жилеткой-накидкой со шлейфом.

Злата Огневич с режиссером "Холостячки" Анной калиной и ведущим Григорием Решетником (фото: instagram. Com. Zlata ognevich) Первый же участник проекта, владелец ИТ-компании Богдан удивил "Холостячки", покатав ее на … вертолете! Богдан прилетел в Златы на вертолете (фото: instagram.com/holostyakstb) А вот розу первого впечатления от Златы получил 33-летний стоматолог Роман Васильев. Он, как настоящий принц на белом коне, прискакал к даме сердца верхом. Также парень поднес певице символический подарок — золотую цепочку с подвеской в виде солнца. "Очень нежно обращался с лошадью. Поняла, что он очень хороший человек, добрый", — охарактеризовала Романа Злата. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холостяк / Холостячка ️ (@moy_holostyak) Еще одну розу от Златы получил в разгар первой вечеринки полицейский Александр Борзенко (он является главным патрульным Кременчуга) — за проявление особого внимания и заботы.

Александр покорил Злату заботой и вниманием (фото: instagram.com/holostyakstb) Сразу три участника (коллега артистки и ее знакомый Сергей Асафатов, режиссер и продюсер Юрий Рыжий, а также дерзкий тренер Вадим Панов) приехали в главной холостячки страны на стальных конях. Они очень удивились, обнаружив, которые не были оригинальными. "Вау. Мотоциклы люблю! Ребят на мотоциклах тоже", — с улыбкой заявила Огневич. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холостяк / Холостячка ️ (@moy_holostyak) Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холостяк / Холостячка ️ (@moy_holostyak) Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холостяк / Холостячка ️ (@moy_holostyak) Еще три претендента на руку и сердце певцы прилетели ради нее из других стран! Один из них — теннисист Васко Младенов. Также среди них был еще один спортсмен — фридайвер мирового класса Андрей Хветкевич, который представил Злате серьги и прилетел к ней прямо из Мексики. Кроме того, из Лондона в звезды прибыл ресторатор Винченцо Дулепа. Влад Ясько пришел на первую встречу со Златой не один, а "принес" с собой ее идеального мужчины — Брэдли Купера и смело заявил, что намерен занять его место! Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Холостяк / Холостячка ️ (@moy_holostyak) Еще один претендент на руку и сердце звезды, дизайнер Джей Алекберов, так волновался что .. разбил бокал у ног певицы. Он очень расстроился из-за досадный инцидент, а Злате встреча показалась скомканной.

Джей очень переживал из-за досадной случайности (фото: instagram.com/stbua) Другой претендент на сердце звезды скрывался под маской. Неудивительно, ведь им оказался танцор и участник "Танцев со звездами" Максим Ежов! Правда 25-летний хеорограф не смог заоюваты доверие "холостячки". К тому же на первой вечеринке у него произошел конфликт с Сергеем Асафатов.

Макс не смог привлечь к себе Злату (фото: instagram.com/holostyakstb) А вот имена 16-ти счастливчиков, которым предстоит побороться за Среди этих строптивой звезды:

16 мужчин готовы приступить к борьбе за сердце "холостячки" Злата Огневич (фото: instagram.com/holostyakstb) Напомним, что ранее экс-холостячка и героиня первого сезона шоу Ксения Мишина дала советы Злата Огневич.