Когда у ребенка незначительный кашель или насморк, особенно — остаточные после перенесенных болезней, то это не является противопоказанием для посещения детских учебных заведений. Об этом пояснили в Министерстве здравоохранения. Когда ребенку запрещено идти в школу Медики говорят, что ребенка нельзя отправлять в школу или в детский сад если в ней: высокая температура, непрерывный кашель, вялость и общая слабость, потеря или изменение обоняния, или вкуса. Также именно в таких случаях специалисты советуют оставаться дома и обратиться за медицинской помощью. Кроме того, после перенесенной болезни ребенка должен осмотреть врач и дать заключение о том, может ли она посещать учебное заведение или нет. Чтобы вернуться к учебе, ребенок должен быть активным, иметь хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2 ° без приема жаропонижающих препаратов. Как защитить ребенка от инфекций Врачи советуют для защиты ребенка от инфекционных болезней необходимо своевременно вакцинировать ее согласно Национальному календарю прививок и по возможности, а также делать дополнительные прививки. Кроме того, даже если ребенок вакцинирован, она все равно может заразиться вирусами. В него может появиться насморк, боль в горле, кашель, рвота и диарея. Однако болезнь будет переноситься легче при иммунизации. Важно ребенка научить определенным правилам, а именно чихать в локоть, выбрасывать использованные салфетки в урну и тщательно мыть руки. Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, как организовать безопасное обучение в школах в условиях пандемии. Также мы писали, что врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова.