На Закарпатье трое подростков затянули 14-летнюю девочку в подвал и изнасиловали, снимая происходящее на видео на мобильник. Через некоторое время о вопиющем инциденте узнали родители пострадавшей, обратившихся в полицию. Теперь извергам сообщили о подозрении и взяли под стражу. Об этом передали в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры. ЧП произошло в конце августа в поселке городского типа Воловец Мукачевского района. Малолетние насильники издевались над несчастной — жительницей этого же населенного пункта — в подвальном помещении дома одного из фигурантов. Процесс они фиксировали на камеру мобильного телефона. Пострадавшая не сразу раскрыла семьи о том, что с ней произошло, но как только ее близкие узнали о надругательстве, сразу написали заявление в полицию. "Сейчас в производстве назначен ряд экспертиз для установления всех объективных обстоятельств. Пострадавшей оказывается необходимая помощь", — рассказали в прокуратуре. По данным местной прессы, двум подозреваемым по 15 лет, а третьему — 14. По факту группового изнасилования девочки было начато уголовное производство (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Подросткам, которые уже взяли под стражу, грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование по делу ведут следственные отделения полиции №2 Мукачевского райуправления. Ранее сообщалось, что летом под Харьковом 13-летний подросток изнасиловал и убил 6-летнюю девочку, а тело оставили в заброшенном здании. Позже стало известно, что к преступлению могут быть причастны еще двое взрослых мужчин — они оба отбывали наказание в колонии и недавно вышли на свободу.