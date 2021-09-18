Под Киевом на вокзале люди вынуждены на перроне переходить через железнодорожные пути прямо под грузовым поездом, который в час пик перекрывает пешеходный переход на станции в поселке Клавдиево-Тарасово. Об опасной ситуации рассказал Владимир Грицишин в своем Facebook. Отмечается, что за подобную практику граждане не только рискуют опоздать на электрички, которые останавливаются на станции всего на несколько минут, но и сильно травмироваться или даже погибнуть. Так, во время переползания людей под грузовым поездом, то как раз приходит в движение. На самом деле в населенном пункте, через который проходит железная дорога Киев — Коростень, на вокзале в это время довольно многолюдно, ведь многие спешат на столичную электричку. Мужчина с возмущением называет это "очередной основанием от Укрзализныци", и призвал прекратить такую практику отстоя грузовых поездов в Клавдиево-Тарасово. "Перекрыт пешеходный переход поездом поставили на передней колеи, и это в час пик. Когда до электрички на Киев осталось 5 мин. И дети идут в школу, очень часто сами. В результате, многие люди не успело на электричку, много нарушений пересечения пути под поездом и почти жертва, когда поезд начал двигаться ", — говорится в публикации.

Вот так людям приходится переходить на другой перрон на вокзале под Киевом (фото: facebook.com) В Укрзализныце отреагировали на ситуацию, принесли извинения "за временные неудобства", и поблагодарили за сигнал.

Скрин комментария (facebook.com/grytzv) Ранее сообщалось, что в поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром, после чего вагон отправили на реставрацию. Также мы писали о том, что недавно "Укрзализныця" попала в неприятный скандал из-за обслуживания пассажиров на вокзалах.