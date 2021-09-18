Дмитрий Разумков, недавно снова заразился коронавируса, прокомментировал слухи о том, что готовится его отставка с должности спикера Верховной Рады. Нардеп отметил, что сам он уходить не собирается, но за пост не держится. Об этом политик заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". По словам Разумкова, такие разговоры о ротации председателя парламента действительно ходят давно, но никто не инициировал начало процедуры отзыва, которые "более чем понятны и просты, определенные регламентом, законами, Конституцией Украины". "Пожалуйста, если есть желание сменить председателя Верховной Рады, все знают: если придет запрос — сразу видам подписные листы", — заверил депутат. Также Разумков рассказал, что настроен работать дальше, и "не допускал произвол в парламенте и сейчас его не допущу". "Буду работать дальше, сколько мне отведено. Разговоры о моей отставке ходят давно. Я этого не боюсь", — отмечает политик. При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы заявил, что сценарий отставки Разумкова в фракции не обсуждался, но если будет нужно — голоса будут. "Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально решим", — сказал он.

Видео: Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своей отставке Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украины. Также украинцы в студии рассказали, испытывают сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией. В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинский подружиться с Лукашенко. Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого русскими над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний". И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторов и новые вызовы перед Украиной.