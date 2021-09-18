Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сейчас полноценно работает только пункт пропуска "Станица Луганская". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел. В Госпогранслужбе заверили, что все КПВВ функционируют с 8:00 до 16:00. Однако в большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики. Так, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. За эти дни линию разграничения пересекли 609 человек и 103 транспортные средства к временно оккупированной части Донецкой области. При этом 471 человек и 117 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию. В "Станице Луганской" интенсивность пассажиропотока увеличилась на 23%. За неделю временно оккупированную территорию попали 9641 человек, на контролируемую — 9777 человек.