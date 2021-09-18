В Каменско-Днепровском историко-археологическом музее представили обновленную скифскую коллекцию, которую дополнили найдены артефакты, драгоценности, оружие, датируемые VII-VI веками до нашей эры — в этот период происходило освоение скифами Великой Степи. Об этом передает "Общественное". Удивительные находки обнаружили на территории местного курганного могильника "Мамай-Гора», после чего их отреставрировали специалисты Национального заповедника "Хортица". Как отметила директор музея Алина Чернявская, представленные в экспозиции артефакты охватывают историю нижнего Поднепровья в течение 8000 лет — от Катакомбной и ямной культур в эпоху раннего средневековья.

Скифский меч-акинак с золотым набалдашником (фото: suspilne.media) По словам доктора исторических наук Геннадия Тощева, возле одного из захоронений, предварительно, оруженосца, археологи обнаружили неповрежденную яму значительно больших размеров — но она была ограблена.

Скифские золотые украшения и меч-акинак (фото: suspilne.media) "Там было найдено лишь одно острие стрелы. Можно только гадать, человеку какого ранга она принадлежала. У него были различные украшения. Но весь набор материала говорит о том, что это был юноша и достаточно молодой человек", — рассказал ученый. Также специалист описал еще одну редкую находку — почти не поврежденный глиняную амфору, изготовленную в причерноморских колониях Древней Греции в период от VII до V до н. е.

Древняя глиняная амфора (фото: suspilne.media) Ранее сообщалось о том, что новое исследование о скифах в Украине перевернуло представление о древнем народе. Также мы писали о том, что на Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина, и появилось фото и видео раскопок.