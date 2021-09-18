Законопроект об олигархах в случае принятия и запуска системы мониторинга от СНБО будет иметь негативное влияние на экономику и вызовет проблемы для обычных граждан, поскольку им при попадании в соответствующий реестр станет труднее получать доступ к финансированию за рубежом. Об этом рассказал бывший глава Минфина и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он указал на ситуацию с декларациями о доходах, и отметил, что такие документы де-факто не помогли принять санкции в отношении ряда влиятельных и богатых политиков, которых причисляют к олигархам. "Я, в частности, один из тех, кто внедрял декларации. Их цель заключалась в другом: приходит какая-то новый человек в политике, с небольшими доходами, а затем, если она за счет коррупции … набирает кучу имущества, то оно всплывет в декларации . это можно будет заметить. Для олигархов это не работает ", — заявил Данилюк. Бывший чиновник обратил внимание, что для граждан, которые попадут в систему мониторинга олигархов, будет сложнее получать доступ к финансированию за рубежом. "Коломойскому нечего бояться, а другим, кто окажется в этом реестре, будет гораздо труднее получать финансирование. А это — тысячи и десятки тысяч людей, которые получают работу. То есть власть, которая вводит этот реестр, должен думать о последствиях. Это однозначно влияет на экономику, на предприятия ", — предупредил Данилюк. Также он высказался, кто сможет получить плюсы от деолигархизации. "Власть перекупает депутатов, которые финансировались за счет коррупционных потоков. Это такая" деолигархизация "по-украински", — резюмировал Данилюк.

Видео: Александр Данилюк объяснил, кто пострадает от закона об олигархах Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украины. Также украинцы в студии рассказали, испытывают сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией. В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинский подружиться с Лукашенко. Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого русскими над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний". И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторов и новые вызовы перед Украиной.